Макрон грозит Эр-Рияду санкциями за убийство журналиста Хашкаджи

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонной беседе с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом подтвердил свое намерение ввести санкции против лиц, причастных к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи, передает DW.
Как сообщили в Елисейском дворце, Париж не замедлит принять подобные меры по договоренности с союзниками.
Выразив "глубокое возмущение" преступлением, Макрон потребовал полного прояснения обстоятельств гибели журналиста и напомнил саудовскому монарху о "значимости свободы выражения мнений и свободе СМИ".
Напомним, что давление на Саудовскую Аравию началось после того, как оппозиционный к властям страны журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".
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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашкаджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.
В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асира.
По данным источников Reuters, приказ убить журналиста отдал советник наследного принца Саудовской Аравии Сауд аль-Кахтани по скайпу.
Кахтани все время виртуально присутствовал на допросе журналиста в консульстве, между ним и Хашкаджи началась словесная перепалка, оба начали оскорблять друг друга, после чего саудовский чиновник в какой-то момент закричал: "Принесите мне голову собаки".
Президент США Дональд Трамп назвал "худшим сокрытием следов в истории" попытку Саудовской Аравии скрыть убийство журналиста Хашкаджи.
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