«Очевидно». Макрон хочет разговаривать с Путиным даже после массовых обстрелов Украины

12 октября, 22:50
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Эммануэль Макрон (Фото:Emmanuel Macron/Facebook)

Эммануэль Макрон (Фото:Emmanuel Macron/Facebook)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет и дальше разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным.

В эфире Bfmtv он заявил, что это «очевидные вещи».

«Очевидно, что я буду продолжать с ним говорить. Когда будет необходимо, я буду говорить с ним», — заявил президент.

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Также Макрон заявил, что война в Украине продлится еще несколько месяцев, поэтому нужно быть готовым проводить зиму в условиях войны.

«И в какой-то момент всем заинтересованным сторонам придется садиться за стол переговоров с Украиной и Россией», — добавил Макрон.

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19 августа президент Франции Эммануэль Макрон и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор. Кремлевский режим заявил, что во время разговора обсудили ситуацию в Украине и на ЗАЭС.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Переговоры с Россией Эммануэль Макрон Война России против Украины

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