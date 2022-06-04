«По просьбе Зеленского». С декабря Макрон провел «около сотни часов» разговоров с Путиным 4 июня, 02:17 Цей матеріал також доступний українською Эммануель Макрон (Фото:REUTERS/Lisi Niesner/File Photo)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что с декабря 2021 года разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным около 100 часов.

Об этом он сказал в интервью газете Ouest France.

«Ситуация тревожная, это правда. Вот почему я трачу на это так много времени и сил. Я потерял счет разговорам с Владимиром Путиным с декабря. Всего сто часов в гласности и по просьбе Зеленского», — сказал Макрон.

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Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что Эммануэль Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы «сохранить лицо» российскому диктатору Владимиру Путину.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что подобные заявления звучали и от других европейских политиков.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что желание некоторых европейских политиков «сохранить лицо» Путину — это «тяжелая болезнь».

По информации агентства Reuters, как минимум три европейских страны — Италия, Венгрия и Кипр — предлагали, чтобы в итоговом заявлении саммита 30−31 мая лидеры ЕС открыто озвучили призыв к прекращению огня в Украине и мирным переговорам с Россией. В итоге предложение трех стран не поддержали остальные члены ЕС.

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