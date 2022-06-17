Но с условиями. Макрон заявил о готовности поехать в Россию

17 июня, 01:11
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Эмманюэль Макрон (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Эмманюэль Макрон (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности поехать в Россию. Такой визит может состояться «только при предварительных условиях»

Об этом он заявил в интервью французскому телеканалу TF1.

«Кто-то не понимает, почему я продолжаю говорить с Путиным. Я делал это, потому что вижу в этом роль Франции. Визит в Россию? Для этого нужны предварительные условия, а значит жесты со стороны Путина. Я продолжу говорить с ним с ведома президента Украины и при условии, что это будет иметь пользу», — отметил Макрон.

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Он уточнил, что упомянутые им условия на сегодняшний день не выполнены.

Также Макрон заявил, что его отношения с Владимиром Зеленским не ухудшились из-за контактов с российской стороной.

В четверг, 16 июня, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги приехали в Украину впервые с начала полномасштабного вторжения России.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Франция Россия-Франция Эммануэль Макрон Война России против Украины

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