Но с условиями. Макрон заявил о готовности поехать в Россию 17 июня, 01:11 Цей матеріал також доступний українською Эмманюэль Макрон (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности поехать в Россию. Такой визит может состояться «только при предварительных условиях»

Об этом он заявил в интервью французскому телеканалу TF1.



«Кто-то не понимает, почему я продолжаю говорить с Путиным. Я делал это, потому что вижу в этом роль Франции. Визит в Россию? Для этого нужны предварительные условия, а значит жесты со стороны Путина. Я продолжу говорить с ним с ведома президента Украины и при условии, что это будет иметь пользу», — отметил Макрон.

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Он уточнил, что упомянутые им условия на сегодняшний день не выполнены.

Также Макрон заявил, что его отношения с Владимиром Зеленским не ухудшились из-за контактов с российской стороной.

В четверг, 16 июня, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги приехали в Украину впервые с начала полномасштабного вторжения России.

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