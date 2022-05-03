Макрон более двух часов говорил с Путиным по телефону
Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото:Soazig de la Moissonnière/Instagram)
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
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Об этом сообщает CNN, cо ссылкой на Елисейский дворец.
У Макрона уточнили, что разговор длился более двух часов. Детали переговоров пока не уточняются.
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