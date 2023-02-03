Странам НАТО 24 февраля следует объявить о передаче Киеву ATACMS, беспилотников и реактивных самолетов — экс-посол США в РФ 3 февраля, 11:30 Украинские военные (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Странам НАТО следует отказаться от постепенных поставок вооружения Украине и 24 февраля объявить об одновременной передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS, беспилотников и реактивных самолетов, считает экс-посол США в РФ Майкл Макфол.

«Вместо того, чтобы предоставлять ATACM в марте, Reaper в июне и реактивные самолеты в сентябре, НАТО следует пойти на „большой взрыв“. Планы по поставке всех этих систем должны быть объявлены 24 февраля 2023 года, в первую годовщину путинского вторжения», — написал он в колонке для Foreign Affairs.

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По его словам, заявление такого масштаба окажет «важный психологический эффект» на Кремль и российское общество, а также просигнализирует о приверженности Запада поддержке Украины.

«24 февраля Байден и его союзники по НАТО могут усилить представление о том, что для России бесполезно продолжать свою борьбу», — написал дипломат.