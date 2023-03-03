Умерший при загадочных обстоятельствах Макей жаловался, что Россия аннексирует Беларусь — Латушко 3 марта, 18:56 Владимир Макей жаловался на то, что Беларусь станет следующей страной, которая будет аннексирована Российской Федерацией, в последнем разговоре с главой МИД Финляндии. (Фото:МИД Беларуси/Facebook)

Белорусский оппозиционер Павел Латушко рассказал в интервью Radio NV, что умерший при загадочных обстоятельствах министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей жаловался, что Россия аннексирует его страну.

«Было опубликовано интервью с министром иностранных дел Финляндии, ссылавшимся на его последний разговор с бывшим министром иностранных дел Лукашенко, умершим Макеем. И он рассказывает о том, как Макей жаловался ему на то, что Беларусь станет следующей страной, которая будет аннексирована Российской Федерацией. Он описывает, что пот тек по лицу, по лбу, и он говорил очень нервно, напряженно об этой ситуации», - сказал Латушко Radio NV.

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Он добавил, что когда работал послом в 2015-2016 годах, был свидетелем подобных разговоров.

«Именно те нарративы произносил уже покойный Макей и его заместители: что необходимо дать поле для маневра Лукашенко, его необходимо поддержать, подставить ему плечо, иначе Россия оккупирует Беларусь, только Лукашенко является гарантом суверенитета и независимости», – рассказал белорусский оппозиционер.

64-летний Владимир Макей внезапно скончался 26 ноября 2022 года.

Он занимал должность в правительстве диктатора Александра Лукашенко с 20 августа 2012 года. В 2020 году, когда в Беларуси были сфальсифицированы президентские выборы и начались массовые протесты, Лукашенко отправил правительство в отставку, но Макея оставил на должности.

Макей заявил, что все несогласные с политикой государства должны уйти из министерства. Как писало Радио Свобода, журналисты связали это заявление с участием в пикетах против милицейского насилия двух сотрудников МИДа.

Незадолго до смерти Макей посетил Ереван, где проходил саммит ОДКБ.

В феврале, за несколько дней до полномасштабного вторжения России, глава белорусского МИДа уверял, что «ни один российский военнослужащий и ни одна единица боевой техники из РФ» не останутся на территории страны после завершения «общих учений».

В декабре 2022 года экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что очень высока вероятность того, что Макея убили.

В феврале 2023 года белорусское издание Наша Ніва, ссылаясь на четыре независимых источника из сферы медицины и госуправления, сообщило, что Макей мог покончить с собой.