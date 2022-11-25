В ООН считают, что видео с якобы «расстрелом» в Макеевке Луганской области подлинные 25 ноября, 15:52 Слева человек в темной форме, открывший стрельбу на видео, справа тела российских военных, снятые с дрона (Фото:Скриншот видео Necro Mancer via Twitter)

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека считают, что видео из Макеевки Луганской области, скорее всего, подлинное — к такому выводу пришла мониторинговая миссия организации в Украине. Страна-агрессор Россия на основании этого видео обвинила Украину в «расстреле» российских пленных.

Как заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, обстоятельства случившегося нужно тщательно расследовать и провести необходимые экспертизы, а «виновных — привлечь к ответственности должным образом».



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«Насколько мы понимаем, украинские власти открыли уголовное дело по факту событий в Макеевке. Важно, чтобы все обвинения о казнях были полностью расследованы независимым, беспристрастным, тщательным, прозрачным, оперативным и эффективным способом», — сказал он.



По словам Тюрка, он призывает «стороны» «дать своим силам четкие указания, что не должно быть мести, репрессий против тех, кого они берут в плен, и обеспечить выполнение этих указаний в полном объеме».

Офис генпрокурора 22 ноября подтвердил, что открыл уголовное дело по факту вероломства российских военных, которые сорвали процесс сдачи в плен и открыли огонь по защитникам Украины. Правоохранители заявили, что установят все обстоятельства случившегося и дадут правовую оценку всем участникам.

По данным BBC Украина, резонансный инцидент произошел в Макеевке Луганской области 12 ноября или ранее. С этого дня в украинских пабликах появилось снятое с дрона видео, на котором видны тела 12 российских военных во дворе дома, рядом с некоторыми из них — лужи крови. В неофициальном Telegram-канале Оперативний ЗСУ утверждалось, что они погибли от минометного обстрела.

17 ноября появились другие кадры того же инцидента, снятые украинскими военнослужащими на месте событий — вероятно, во внутреннем дворе частного дома. На фрагментах видеозаписи несколько военных ВСУ — судя по всему, четверо военнослужащих — готовятся взять в плен значительно превосходящую их по численности группу россиян. После сдачи минимум десяти россиян из укрытия выходит еще один оккупант и открывает огонь по украинским военным.

Хотя на видео не зафиксирован момент гибели россиян, российская пропаганда обвинила Украину в «военном преступлении» и нарушении Женевской конвенции.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в ответ на обвинения в якобы «расстреле российских военнопленных» заявил, что в военном преступлении можно обвинить скорее оккупантов. Он отметил, что ответный огонь не является военным преступлением.

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что видео изучают на предмет подлинности. Она также сказала, что, если смотреть кадры в замедленном режиме, «это не украинские военные делают».