«Ни о чем не жалеют». Посол Украины выступил против помощи Германии российским уклонистам 5 ноября, 11:52 Шольц заявил, что поддерживает открытие Германии для бегущих от мобилизации россиян (Фото:pixabay.com/nikolaus_bader)

Посол Украины в Германии Алексей Макеев раскритиковал инициативу немецких политиков предоставить убежище гражданам страны-агрессора России, которые покинули свою страну в связи с мобилизацией.

Об этом сообщает DW.

По его словам, из России «бегут молодые мужчины, которые ни о чем не жалеют, но все равно хотят уклониться от военной службы, а в результате разъезжают в автоколоннах немецкими городами, размахивая российскими флагами».

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Макеев заявил, что такие люди, среди прочего, могут составлять риск для безопасности не только Германии, но и «всех молодых украинок с детьми, которые в конце концов вынужденно окажутся рядом с этими мужчинами в общежитиях для беженцев».

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял, что поддерживает открытие Германии для убегающих от мобилизации россиян. Однако, по его словам, граждане страны-агрессора должны пройти проверку.

Шольц заявлял, что объявленная в России мобилизация является очередной ошибкой кремлевского диктатора Владимира Путина.

