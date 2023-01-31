Киев пока не делал запросов в Германию о поставках боевых самолетов — посол

31 января, 10:58
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Алексей Макеев (Фото:www.facebook.com/UkrBotschaftBerlin)

Алексей Макеев (Фото:www.facebook.com/UkrBotschaftBerlin)

Посол Украины в Берлине Алексей Макеев заявил, что Киев «пока не делал запросов в Германию о поставках боевых самолетов».

Отвечая на вопрос о возможности такого запроса в будущем, дипломат сказал, что «все будет зависеть от ситуации на поле боя».

«Если я получу такую просьбу от наших военных, мы будем разговаривать на эту тему с партнерами… за закрытыми дверями и в доверительной атмосфере», — сказал он в интервью DW.

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По словам Макеева, его приоритетом в должности является получение немецких бронированных машин, боевых танков, артиллерии и систем ПВО.

NV
Фото: NV

«Мы добились большого прогресса и продолжим общаться с немецкими партнерами по этим четырем пунктам», — сказал он.

Посол заявил, что боевые самолеты необходимы Украине для укрепления противовоздушной обороны, поскольку «Россия запускает множество ракет по украинским городам, инфраструктуре».

Во время обращения к участникам встречи в формате Рамштайн 20 января президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставить Украине ракеты большей дальности и истребители F-16. По его словам, после решения союзников передать Украине танки нужно разблокировать поставку украинским защитникам дальнобойных ракет и самолетов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что тема боевых самолетов для Украины сдвинулась с мертвой точки.

26 января издание Politico сообщило, что европейские страны обсуждают поставки истребителей Украине, но некоторые члены НАТО опасаются возможной эскалации. Пока что о готовности предоставить Украине свои истребители F-16 заявили только Нидерланды, если об этом попросит Киев.

Замсоветника Белого дома по нацбезопасности Джон Файнер говорил, что в Вашингтоне будут «очень осторожно» обсуждать такую идею. А замспикера Пентагона Сабрина Сингх на вопрос о возможности поставок сказала, что США «ничего не собираются снимать с повестки дня».

https://www.youtube.com/watch?v=fnn_hrzV598&t=41s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Киев Германия F-16 Война России против Украины

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