Посол Макеев анонсировал больше оружия от Германии. Переговоры о поставках Leopard и Marder продолжаются 11 декабря, 15:47 Алексей Макеев (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Правительство Германии планирует дальнейшие поставки оружия для ВСУ. Украина продолжает переговоры относительно предоставления танков Leopard и боевых машин пехоты Marder.



Об этом посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил в интервью Welt am Sonntag.

Он рассказал, что сейчас Украине больше всего нужны дополнительные системы противовоздушной обороны, зенитные установки типа Gepard, гаубицы и боеприпасы.

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«В прямых переговорах нас заверили, что будет больше оружия и больше боеприпасов. Какие именно — мы объявим вместе в соответствующее время», — сказал Макеев.

Посол сказал, что переговоры по поставкам Leopard и Marder ведутся, но решение остается за федеральным правительством. Макеев говорит, что не желает оказывать дипломатическое давление на него, но и хочет, чтобы Берлин как можно скорее передал то, что у него есть, и на это не ушли месяцы, как было с системами ПВО IRIS-T.

9 декабря в правительстве Германии сообщили, что ведут переговоры с США и другими партнерами о поставках Украине танков Leopard 2. Немецкие СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что Вашингтон дал понять Берлину, что не против передачи Вооруженным силам Украины тяжелых танков. Эту информацию подтвердила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.