«Большие кошки». Посол Украины поблагодарил Германию за Gepard и попросил передать танки Leopard

26 сентября, 16:39
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Leopard PRTL (Фото:Alan Wilson/www.flickr.com/)

Leopard PRTL (Фото:Alan Wilson/www.flickr.com/)

Посол Украины в Германии Алексей Макеев поблагодарил Германию за ЗРК Gepard и попросил передать «больших кошек» — речь идет о танках Leopard.

"Какой красивый немецкий кот! А у нас их уже 30. Спасибо, Германия», - написал он в Twitter.

По его словам, "еще один крупный кот, который может помочь нам выгнать обратно в Россию российских медведей" — это танки Leopard.

Видео дня

https://twitter.com/Makeiev/status/1574290346367918081

6 сентября издание Welt сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался передать на нужды ВСУ танки Leopard 2.

Комментируя это, Шольц заявил, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, принимается в координации с союзниками.

15 сентября министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила, что Берлин готов отправить Украине бронемашины Dingo и дополнительные реактивные системы залпового огня MARS II.

21 сентября на пленарном заседании Бундестага снова отложили голосование по немедленной передаче украинской армии немецких танков Leopard, пишет Politico.

https://www.youtube.com/watch?v=g4ag7M2B-j0
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Танки Германия Война России против Украины

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