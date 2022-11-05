«Есть основания». Посол в Германии надеется на прямые поставки танков Leopard 2 в Украину 5 ноября, 09:32 Танк Leopard 2 (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Посол Украины в Германии Алексей Макеев надеется на прямые поставки боевых танков Leopard 2 для ВСУ.

Об этом сообщает NTV.

«У нас есть основания надеяться, что будет принято решение о доставке Leopard 2 из Германии непосредственно в Украину», — сказал он.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с федеральным правительством.



Видео дня

Глава Европарламента Роберта Метсола призывала ЕС поставлять танки Leopard 2 для ВСУ.

16 октября глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что сейчас для Украины приоритетом являются системы ПВО, танки она назвала «второстепенным вопросом».

6 сентября издание Welt сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался передать на нужды ВСУ танки Leopard 2. Комментируя это, Шольц заявил, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, принимается в координации с союзниками.

