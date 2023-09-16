Северная Македония высылает еще трех российских дипломатов

16 сентября, 18:53
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Здание российского посольства в Скопье (Фото:Radio Free Europe)

Здание российского посольства в Скопье (Фото:Radio Free Europe)

Власти Северной Македонии объявили еще трех российских дипломатов персонами нон грата и приказали им покинуть страну.

Об этом в пятницу, 15 сентября, заявили в министерстве иностранных дел страны, сообщает балканская служба Радио Свобода.

В МИД не уточнили конкретных причин такого решения, но отметили, что действия российских дипломатов противоречили Венской конвенции о дипломатических отношениях.

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В МИД РФ уже пригрозили, что этот «враждебный шаг не останется без ответа».

Это уже третье такое решение Северной Македонии с начала полномасштабной войны РФ против Украины. По состоянию на сейчас Скопье уже выслало по меньшей мере 11 российских дипломатов.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Дипломатия Македония Дипломатические отношения Дипломаты Посольство РФ Северная Македония Война России против Украины

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