Македония подпишет протокол о присоединении к НАТО Сегодня, 14:56 133 Цей матеріал також доступний українською EPA Йенс Столтенберг анонсировал дату подписания протокола о присоединении Македонии к НАТО EPA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал дату подписания протокола о присоединении Македонии в НАТО.

Столтенберг сообщил в своем Twitter, что 6 февраля союзники НАТО подпишут с будущей Республикой Северная Македония протокол о присоединении к альянсу.

On 6 February we will write history: #NATO Allies will sign the accession protocol with the future Republic of North Macedonia together with FM @Dimitrov_Nikola. pic.twitter.com/vyJVHJm9D5 2 февраля 2019 г.

Документ будет подписан министром иностранных дел страны Николой Димитровым.



Напомним, что 11 января парламент одобрил внесение поправок в Конституцию, предусматривающих изменение названия страны из Республики Македония на Республику Северная Македония.

В июне 2018 Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония должна изменить свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии к НАТО и к Европейскому Союзу. Споры стран относительно названия Македония продолжались с 1990-х годов.