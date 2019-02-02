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Македония подпишет протокол о присоединении к НАТО

Сегодня, 14:56
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EPA

Йенс Столтенберг анонсировал дату подписания протокола о присоединении Македонии к НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал дату подписания протокола о присоединении Македонии в НАТО.

Столтенберг сообщил в своем Twitter, что 6 февраля союзники НАТО подпишут с будущей Республикой Северная Македония протокол о присоединении к альянсу.

Документ будет подписан министром иностранных дел страны Николой Димитровым.

Напомним, что 11 января парламент одобрил внесение поправок в Конституцию, предусматривающих изменение названия страны из Республики Македония на Республику Северная Македония.

В июне 2018 Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония должна изменить свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии к НАТО и к Европейскому Союзу. Споры стран относительно названия Македония продолжались с 1990-х годов.

Теги:   Йенс Столтенберг НАТО Македония

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