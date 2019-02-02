Македония подпишет протокол о присоединении к НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал дату подписания протокола о присоединении Македонии в НАТО.
Столтенберг сообщил в своем Twitter, что 6 февраля союзники НАТО подпишут с будущей Республикой Северная Македония протокол о присоединении к альянсу.
Документ будет подписан министром иностранных дел страны Николой Димитровым.
Напомним, что 11 января парламент одобрил внесение поправок в Конституцию, предусматривающих изменение названия страны из Республики Македония на Республику Северная Македония.
В июне 2018 Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония должна изменить свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии к НАТО и к Европейскому Союзу. Споры стран относительно названия Македония продолжались с 1990-х годов.