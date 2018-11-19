Македония вручила ноту протеста Венгрии и требует выдать сбежавшего премьера

В Министерство иностранных дел Македонии был вызван посол Венгрии, где ему вручили ноту протеста.

Об этом пишет МИА.

Протест Македония выразила в связи с бегством на территорию Венгрии бывшего премьер-министра Николы Груевски.

Скопье требует вернуть Груевски на родину.

Ранее в Македонии суд отклонил апелляцию защиты бывшего премьер-министра страны по отбыванию им тюремного заключения сроком в два года. Как известно, чиновника осудили за нарушения при покупке служебного автомобиля. За бронированный Mercedes S600 в 2012 году македонское правительство заплатило почти 650 000 евро.

Сам Никола Груевски попросил политическое убежище в Венгрии.

Министерство юстиции Македонии ожидает международного ордера на арест Груевски.

В Венгрии заявили, что рассмотрят вопрос о предоставлении политубежища.