Македония вручила ноту протеста Венгрии и требует выдать сбежавшего премьера

В Министерство иностранных дел Македонии был вызван посол Венгрии, где ему вручили ноту протеста.
Об этом пишет МИА.
Протест Македония выразила в связи с бегством на территорию Венгрии бывшего премьер-министра Николы Груевски.
Скопье требует вернуть Груевски на родину.
Ранее в Македонии суд отклонил апелляцию защиты бывшего премьер-министра страны по отбыванию им тюремного заключения сроком в два года. Как известно, чиновника осудили за нарушения при покупке служебного автомобиля. За бронированный Mercedes S600 в 2012 году македонское правительство заплатило почти 650 000 евро.
Сам Никола Груевски попросил политическое убежище в Венгрии.
Министерство юстиции Македонии ожидает международного ордера на арест Груевски.
В Венгрии заявили, что рассмотрят вопрос о предоставлении политубежища.
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