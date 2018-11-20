Македония требует у Венгрии выдачи сбежавшего премьера

Македония требует от Венгрии экстрадиции экс-премьер-министра Николы Груевски.
Об этом сообщает Meta.
В министерстве юстиции Македонии заявили, что запрос на экстрадицию вызван необходимостью выполнения судебного приговора, согласно которому Груевски должен отбыть два года в тюрьме.
В ведомстве утверждают, что права осужденного в ходе процессов в первой и апелляционной инстанциях не нарушались, а преступление, за которое осужден Груевски, не является политическим или военным, следовательно, это не может быть причиной отказа в выдаче.
Ранее в Македонии суд отклонил апелляцию защиты бывшего премьер-министра страны по отбыванию им тюремного заключения сроком в два года. Как известно, чиновника осудили за нарушения при покупке служебного автомобиля. За бронированный Mercedes S600 в 2012 году македонское правительство заплатило почти 650 000 евро.
Сам Никола Груевски попросил политическое убежище в Венгрии. 20 ноября стало известно, что Груевски получил политическое убежище в Венгрии.
Журнал НВ
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