Македония ответила на военные угрозы посла России

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что его страна хочет стать полноправным членом НАТО ради установления мира и защиты прав человека.

Так он прокомментировал угрозы посла России в Македонии Олега Щербакова о возможном членстве Македонии в НАТО, в частности, о военных действиях против Скопье в случае нападения на Россию со стороны Альянса, передает European Western Balkans.

"Мы действовали в соответствии с законами и Венской конвенцией. Македония имеет стратегические цели, такие как членство в НАТО и ЕС. Мы не хотим вступать в Североатлантический альянс с целью напасть на кого угодно. Мы стремимся к миру во всем мире и уважению прав человека", - сказал Заев.

При этом премьер Македонии подчеркнул, что правительство по-прежнему привержено дружеским отношениям с Россией.

Напомним, что Македония в знак солидарности с Великобританией выслала одного российского дипломата.