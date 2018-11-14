Македония будет добиваться экстрадиции экс-премьера, который сбежал в Венгрию

Министерство юстиции Македонии ожидает международного ордера на арест осужденного экс-премьера Николы Груевски.

Об этом сообщает Meta.

После получения официального подтверждения о пребывании Груевски на территории Венгрии министерство юстиции сделает запрос на экстрадицию бывшего премьера.

В Уголовном суде Македонии ожидают подтверждения пребывания Груевски в Венгрии для того, чтобы выпустить международный ордер на арест.

Ранее в Македонии суд отклонил апелляцию защиты бывшего премьер-министра страны по отбыванию им тюремного заключения сроком в два года. Как известно, чиновника осудили за нарушения при покупке служебного автомобиля. За бронированный Mercedes S600 в 2012 году македонское правительство заплатило почти 650 000 евро.

Сам Никола Груевски попросил политическое убежище в Венгрии.