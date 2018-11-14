Майк Пенс пригрозил Китаю холодной войной

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что если руководство Китая не поменяет свою внешнюю политику, то страну может ждать холодная война с Соединенными штатами.

Об этом передает The Washington Post.

Пенс считает, что на отношения двух стран может повлиять саммит Большой двадцатки, который в конце ноября пройдет в Аргентине. В частности, на саммите пройдет встреча Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Если отношения двух стран не наладятся, что США готовы усилить политическое и экономическое давление на Китай.

"Экономика США достаточно сильна, чтобы выдержать такую эскалацию, в то время как китайская экономика менее долговечна", - заявил Пенс.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не намерен развязывать новую "холодную войну" с Китаем.

Отношения между США и Китаем обострились из-за торговой войны, а также обвинений президента США Дональда Трампа в том, что Пекин пытается вмешаться в выборы в Конгресс США.