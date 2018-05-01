МАГАТЭ не поддержало Нетаньяху в обвинении Ирана в создании ядерного оружия

На заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о наличии доказательств того, что Иран тайно разрабатывает ядерное оружие, Международное агентство по атомной энергии отреагировало сообщением, что организация не располагает достоверными сведениями о деятельности Ирана, направленной на разработку ядерного оружия после 2009 года.

Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.

Отмечается, что совет директоров МАГАТЭ пришел к выводу, что данный вопрос закрыт на основании доклада, представленного ему в 2015 году.

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Напомним, 30 апреля Биньямин Нетаньяху обнародовал документы, подтверждающие, что Иран тайно продолжает ядерную программу.

На пресс-конференции в Тель-Авиве он показал карты, иллюстрации и анимации, которые, по его словам, являются доказательством существования программы ядерного оружия. Также Нетаньяху продемонстрировал слайды с соответствующими документами.