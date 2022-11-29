МАГАТЭ усилит присутствие на всех украинских АЭС — Гросси 29 ноября, 18:02 В МАГАТЭ продолжают работу над созданием зоны безопасности вокруг захваченной оккупантами Запорожской АЭС (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ увеличит присутствие на всех украинских атомных электростанциях.

Во вторник, 29 ноября, гендиректор агентства написал в Twitter, что встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.



«Мы продолжаем сотрудничество для срочного создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС», — сообщил он.

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По словам Гросси, он подтвердил, что МАГАТЭ усилит присутствие на всех АЭС Украины для защиты украинской энергетической инфраструктуры.

Кулеба у себя в Twitter подчеркнул, что для восстановления ядерной безопасности страна-агрессор Россия должна уйти с Запорожской АЭС.



Из-за российских ударов по украинской инфраструктуре 23 ноября было обесточено большинство потребителей электроэнергии по всей стране. В частности, временно останавливались энергоблоки всех АЭС, которые находятся под контролем Украины. Запорожская АЭС переходила в режим полного блэкаута.