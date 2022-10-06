МАГАТЭ вдвое увеличит миссию на Запорожской АЭС — Гросси 6 октября, 21:42 Владимир Зеленский и Рафаэль Гросси в Киеве, 6 октября 2022 года (Фото:Rafael MarianoGrossi / Twitter)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) собирается вдвое увеличить численность миссии на захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС. Сейчас на станции находятся два представителя МАГАТЭ, ротация займет три-четыре недели.

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время брифинга в Киеве в четверг, 6 октября, сообщает Суспільне.



По словам Гросси, он отправится в Москву для обсуждения ядерной безопасности на станции, а затем вернется в Киев, чтобы рассказать президенту Владимиру Зеленскому об итогах переговоров.



Видео дня

«Я договорился с президентом Зеленским, что доложу ему о двух вещах, которые буду обсуждать в России: ситуация на станции и установление [там] безопасности в целом. Я также рассчитываю, что снова вернусь в Запорожье, если смогу», — отметил Гросси.

После встречи с Зеленским Гросси написал в Twitter, что они добились прогресса по вопросу зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин 5 октября подписал «указ» о «передаче» захваченной оккупантами ЗАЭС в собственность страны-агрессора.



1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты во главе с Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. Сейчас на станции остаются два представителя миссии. Гендиректор МАГАТЭ сказал, что делегация устанавливает постоянное присутствие на ЗАЭС.



6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита, в котором сказано, что сейчас существует острая необходимость принять временные меры для предотвращения ядерной аварии, в частности, установить безопасную зону вокруг ЗАЭС. Агентство также призвало прекратить обстрелы в районе станции, но не уточняло, кто ведет огонь.



Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Инфографика: НВ

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.

