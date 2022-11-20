В МАГАТЭ сообщили об обстрелах ЗАЭС вчера вечером и сегодня утром 20 ноября, 13:54 В МАГАТЭ сообщили об очередных обстрелах ЗАЭС (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Наблюдатели МАГАТЭ сообщают о более десятке взрывов в районе оккупированной россиянами Запорожской АЭС утром 20 ноября и обстрелах станции накануне вечером. В МАГАТЭ не уточняют, кто совершил обстрелы, а Россия уже успела обвинить Украину. В украинском Энергоатоме тем временем заявили о 12 попаданиях по ЗАЭС со стороны российских оккупантов.

Об обстрелах ЗАЭС в субботу и воскресенье заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, говорится в сообщении на сайте агентства.

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«Находящиеся на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ сообщили в штаб-квартиру агентства, что возобновились обстрелы вблизи и на территории крупнейшей в Европе АЭС. Утром по местному времени в течение короткого промежутка времени было слышно более десятка взрывов. Группа МАГАТЭ также могла видеть некоторые взрывы из своих окон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, однако это не имеет критического значения для ядерной безопасности и защиты.



Сообщений о пострадавших нет.

Уточняется, что эксперты МАГАТЭ «находятся в тесном контакте с руководством станции и будут продолжать оценивать ситуацию и сообщать о ней».

Кто совершил обстрел украинской АЭС, в агентстве не уточняют, однако подчеркивают, что это должно немедленно прекратиться.

«Новости от нашей команды вчера и сегодня утром очень тревожные. На площадке этой крупной атомной электростанции произошли взрывы, что совершенно недопустимо. Кто бы ни стоял за этим, это должно быть немедленно прекращено», — заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В агентстве добавляют, что «Гросси в очередной раз обратился к обеим сторонам конфликта с настоятельным призывом как можно быстрее договориться и ввести зону ядерной безопасности и безопасности вокруг ЗАЭС».

В последние месяцы Гросси вел интенсивные консультации с Украиной и Россией по поводу создания такой зоны, но пока без результата.

«Я не сдамся, пока эта зона не станет реальностью. Как показывают продолжающиеся очевидные обстрелы, это нужно как никогда», — подчеркнул он.

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Тем временем Росатом разгоняет информацию о якобы артиллерийском обстреле Запорожской АЭС со стороны Украины. Говорят о 12 ракетах, две из которых якобы попали в хранилище ядерных отходов.



В украинском Энергоатоме заявляют, что российские военные все утро воскресенья обстреливали ЗАЭС.

«Сегодня утром, 20 ноября 2022 года, в результате многочисленных российских обстрелов зафиксировано по меньшей мере 12 прилетов на площадку Запорожской АЭС», — говорится в сообщении Энергоатома.

Сообщается, что в результате повреждены эстакады связи со спецкорпусами, баки запаса химобессоленной воды, система продувки парогенераторов, вспомогательные системы одного из двух общестанционных дизелей и другое оборудование станции. Также зафиксировано три попадания в районе подстанции Радуга. Сведения о повреждениях и разрушениях там еще выясняются.

Характер и перечень поврежденного оборудования ЗАЭС свидетельствуют о том, что россияне умышленно вывели из строя именно ту инфраструктуру, которая была необходима для запуска энергоблоков 5 и 6 и возобновления производства электроэнергии Запорожской АЭС для нужд Украины, отмечают в Энергоатоме.



Там напоминают, что недавно приняли решение и получили разрешение на вывод энергоблоков №№ 5 и 6 на минимально контролируемый уровень мощности для получения пара, который критически необходим в зимний период года для обеспечения безопасности энергоблоков, персонала, населения и окружающей среды.

«Рашисты всячески пытались не дать украинскому персоналу станции запустить энергоблоки. Фейковым директором станции от Росатома Романенко, при содействии российских военных, захвативших ЗАЭС и использующих ее в качестве собственной военной базы, была заблокирована подготовка энергоблоков для вывода на минимальный уровень мощности. Однако этого им оказалось недостаточно, и сегодня рашисты обстреляли и повредили именно то оборудование, отказ которого делает невозможным любые дальнейшие действия по запуску энергоблоков ЗАЭС», — отмечают в Энергоатоме.

«Рашисты в очередной раз устраивают ядерный шантаж и своими действиями подвергают опасности весь мир», — добавили в ведомстве.

Энергоатом обратился к международному сообществу с призывом безотлагательно принять меры по скорейшей демилитаризации ЗАЭС, выводу с территории станции и города Энергодара всех российских военных и возвращению Запорожской АЭС под полный контроль Украины.

