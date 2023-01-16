МАГАТЭ заявило о расширении миссии в Украине

16 января, 10:54
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МАГАТЭ расширяет миссию в Украине (Фото:twitter.com/rafaelmgrossi)

МАГАТЭ расширяет миссию в Украине (Фото:twitter.com/rafaelmgrossi)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширяет миссию в Украине.

Об этом сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси в Twitter в понедельник, 16 января.

«МАГАТЭ расширяет свое присутствие в Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время продолжающегося конфликта», — говорится в сообщении.

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Гросси заявил, что он гордится тем, что возглавляет эту миссию в Украине, где они разворачивают работу «на всех АЭС страны, чтобы оказывать помощь в обеспечении ядерной безопасности».

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ отправит мониторинговые миссии на все украинские атомные электростанции, чтобы следить за состоянием безопасности в условиях полномасштабной агрессии России.

22 декабря Гросси заявил о возобновлении переговоров со страной-агрессором Россией по созданию безопасной зоны вокруг временно оккупированной Запорожской АЭС.

https://www.youtube.com/watch?v=6rbnXnJeWi4
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   АЭС МАГАТЭ Война России против Украины

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