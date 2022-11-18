МАГАТЭ приняло резолюцию с призывом к РФ вывести войска с Запорожской АЭС — Reuters

18 ноября, 02:58
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ЗАЭС под оккупацией России с марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

ЗАЭС под оккупацией России с марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию вывести войска с Запорожской АЭС и «прекратить все действия» на украинских ядерных объектах.

Об этом сообщает Reuters.

Документ поддержали 24 из 35 стран, Россия и Китай проголосовали против. Вьетнам, Индия, Кения, Намибия, Пакистан, Саудовская Аравия и ЮАР решили воздержаться, делегации Бурунди и Ливии не участвовали в голосовании.

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Согласно тексту резолюции, Совет управляющих МАГАТЭ призывает РФ «прекратить все действия» на ядерных объектах на Украине. Кроме того, Совет призывает Россию «немедленно вывести своих военнослужащих и другой персонал с электростанции».

«(Совет) выражает серьезную обеспокоенность тем, что Российская Федерация не прислушалась к призывам Совета немедленно прекратить все действия против и на ядерных объектах в Украине и просит, чтобы Российская Федерация немедленно это сделала», — говорится в тексте резолюции.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Запорожская область Запорожье МАГАТЭ Запорожская АЭС Война в Украине ЗАЭС Война России против Украины

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