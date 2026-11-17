Об этом во вторник, 17 ноября, сообщили в Greenpeace Украина.

По данным организации, назначение может состояться во время заседания Совета управляющих МАГАТЭ в Вене 18−20 ноября. Среди возможных кандидатов Greenpeace называет заместителя руководителя Ростехнадзора Алексея Ферапонтова, который находится под санкциями Украины. В апреле 2024 года он посетил с «рабочим» визитом оккупированную Запорожскую АЭС.

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«Если Рафаэль Гросси реализует свой план назначить Ферапонтова на одну из высших должностей в МАГАТЭ, это фактически станет вознаграждением для российской ядерной отрасли за ее атаки против Украины», — заявил старший специалист по ядерным вопросам Greenpeace Украина Шон Берни.

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В Greenpeace также указывают на возможный конфликт интересов: Гросси претендует на пост Генерального секретаря ООН, а Россия как постоянный член Совета Безопасности обладает правом вето. По мнению организации, это дает Москве непропорционально большие рычаги влияния на решения главы МАГАТЭ. Greenpeace направил копии письма правительствам всех 35 государств — членов Совета управляющих.

В МАГАТЭ на заявление Greenpeace пока не отреагировали.

Должность заместителя генерального директора МАГАТЭ освободилась в сентябре 2026 года, когда был отстранен россиянин Михаил Чудаков. По данным Greenpeace, он нарушил правила агентства, запрещающие дискриминацию и создание небезопасной рабочей среды. Еще в 2022 году организация призывала Гросси уволить Чудакова в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.