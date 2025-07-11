МАГАТЭ станет «гарантом ядерной безопасности» во время достройки блоков Хмельницкой АЭС

11 июля, 04:43
МАГАТЭ будет осуществлять мониторинг и гарантировать соблюдение международных стандартов (Фото: ОП)

МАГАТЭ выступит гарантом ядерной безопасности во время завершения строительства новых энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции.

Об этом сообщает Офис президента.

Соответствующая договоренность была достигнута во время встречи президента Владимира Зеленского с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на полях Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходила в Риме.

В рамках встречи министр энергетики Украины Герман Галущенко и Рафаэль Гросси подписали Меморандум о взаимопонимании между МАГАТЭ и правительством Украины о сотрудничестве в области поддержки энергетического восстановления.

Согласно документу, МАГАТЭ будет осуществлять мониторинг и гарантировать соблюдение международных стандартов ядерной безопасности при достройке дополнительных энергоблоков на ХАЭС.

