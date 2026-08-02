«Точно не последний». Мадяр подтвердил удар по Wildberries в Самарской области РФ и дал россиянам совет

Столб дыма от пожара на логистическом центре Wildberries в Самарской области РФ в результате атаки БПЛА, 2 августа 2026 года (Фото: Скриншот видео / Exilenova+ / Telegram)

Командующий Силами беспилотных систем (СБС) ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди подтвердил успешный удар по логистическому центру маркетплейса Wildberries в Новосемейкино (Самарская область РФ).

В своем сообщении в воскресенье, 2 августа, Мадяр отметил, что хаб Wildberries в Новосемейкино «засбоил и вышел из чата».

Он также предупредил, что атаки будут продолжаться, указав, что этот очередной «результативный хук» относительно российского маркетплейса — «точно не последний».

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Он также иронически посоветовал россиянам изменить цвета логотипа компании на желто-голубые, добавив, что для страны-агрессора «касса еще впереди», намекая на неизбежную расплату за войну.

Подводя итог, Роберт (Мадяр) Бровди отметил, что россиянам стоит «привыкать» к таким атакам, если они не в состоянии снести кремлевский режим.

Ранее, 2 августа, в Сети появились кадры, как утверждалось, последствий удара по логистическому центру Wildberries в Новосемейкино. Сообщалось, что логистический комплекс площадью 178 600 м² является одним из ключевых хабов компании в Поволжье.

Также сообщалось, что рядом с объектом была размещена Z-символика российской оккупационной армии.

Компания подтвердила атаку на логистический центр и заявила, что пострадавших нет.

Атаки дронов на склады Wildberries — главное

Сеть Wildberries насчитывает 200 логистических объектов общей площадью 5,2 млн квадратных метров и ежедневно получает около 4,5 млн заказов. На нее приходится 45% всех онлайн-продаж в России.

Инфографика: NV

За первую неделю украинских атак было уничтожено 10%, или 550 тысяч квадратных метров, складских площадей Wildberries. Убытки онлайн-ритейлера и его продавцов, по разным оценкам, составляют от $770 млн до $1,2 млрд.

За две недели Силы обороны Украины 18 раз атаковали в РФ логистические объекты Wildberries общей площадью более 1 млн квадратных метров, сообщало российское издание Агентство. Новости со ссылкой на собственный анализ.Это около 40% площади крупнейших складов компании.