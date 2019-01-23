Фоззи
Зеленая книга – шофер мистера Дейзи
Иван Яковина
24 января: Венесуэла и Россия
Леонид Бершидский
Путин теряет Венесуэлу
Вахтанг Кебуладзе
И стены, и мосты

Мадуро: Венесуэла пересмотрит дипломатические отношения с США

23 января, 08:38
434
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Мадуро хочет пересмотреть дипломатические отношения с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о намерении "пересмотреть дипломатические отношения с Соединенными Штатами".

Как сообщает Reuters, Мадуро сказал, что в ближайшее время объявит о новых мерах в отношении США, не уточнив, какие меры он имеет ввиду.

Агентство уточняет, что Мадуро сделал это заявление после того, как вице-президент США Майкл Пенс в своем видеообращении поддержал венесуэльскую оппозицию и назвал Мадуро "диктатором без легитимного права на власть".

10 января Николас Мадуро во второй раз принял присягу президента Венесуэлы, несмотря на непризнание результатов выборов мировым сообществом.

Национальная ассамблея Венесуэлы объявила Николаса Мадуро узурпатором в связи с его вступлением в должность президента.

21 января в Венесуэле группа военных потребовала отстранить от власти президента Николаса Мадуро и призвала венесуэльцев присоединиться к восстанию.

Правительственные войска задержали мятежников и подавили протест их сторонников.



Теги:   Николас Мадуро Венесуэла

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Вчера, 14:25

article_img
В Киевской области в результате отравления девять детей попали в больницу, трое - в реанимации
Геополитика

Вчера, 19:07

article_img
ЕС в феврале обсудит "азовские санкции" против России - СМИ
Геополитика

Вчера, 11:31

article_img
Порошенко: Ключ к миру в Украине находится в Москве

ТОП-3 мнений

Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Об очередной катастрофе в Черном море
11594
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Эффект атомной бомбы. Трампа можно отправлять в отставку
10012
Дмитрий Орешкин - фото
Дмитрий Орешкин
В игру вступил Кадыров. Какой выбор ждет Путина
7716
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Что показал скандал с Зеленским
30035
Валерий Пекар - фото
Валерий Пекар
Семь вопросов кандидатам
12838
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Об очередной катастрофе в Черном море
11594
Екатерина Горчинская - фото
Екатерина Горчинская
Клоун и кандидат в президенты
75216
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Дно путинской России
34051
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Как победит Зеленский
31897