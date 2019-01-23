Мадуро: Венесуэла пересмотрит дипломатические отношения с США 23 января, 08:38 434 Цей матеріал також доступний українською EPA Мадуро хочет пересмотреть дипломатические отношения с США EPA

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о намерении "пересмотреть дипломатические отношения с Соединенными Штатами".

Как сообщает Reuters, Мадуро сказал, что в ближайшее время объявит о новых мерах в отношении США, не уточнив, какие меры он имеет ввиду.



Агентство уточняет, что Мадуро сделал это заявление после того, как вице-президент США Майкл Пенс в своем видеообращении поддержал венесуэльскую оппозицию и назвал Мадуро "диктатором без легитимного права на власть".

10 января Николас Мадуро во второй раз принял присягу президента Венесуэлы, несмотря на непризнание результатов выборов мировым сообществом.

Национальная ассамблея Венесуэлы объявила Николаса Мадуро узурпатором в связи с его вступлением в должность президента.

21 января в Венесуэле группа военных потребовала отстранить от власти президента Николаса Мадуро и призвала венесуэльцев присоединиться к восстанию.

Правительственные войска задержали мятежников и подавили протест их сторонников.





