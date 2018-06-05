Мадуро: Венесуэла больше не будет участвовать в саммитах Организации американских государств

В понедельник, 4 июня, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что проходящая в Вашингтоне генеральная ассамблея Организации американских государств стала последней, в которой участвовал глава МИД этой страны Хорхе Арреаса, передает La Vanguardia.

"Это последняя генеральная ассамблея ОАГ, где участвует венесуэльский министр иностранных дел, мы осуждаем ОАГ и мы уходим, это подтверждено", - приводит издание заявление Мадуро.

По его словам, правительство США в рамках ОАГ развернуло "преступную кампанию" шантажа и угроз в адрес всех правительств страны Латинской Америки.

Напомним, о том, что Венесуэла решила выйти из состава Организации американских государств, сообщалось 27 апреля. Как заявляла глава МИД страны Делси Родригес, процедура выхода из ОАГ займет два года.

29 апреля Венесуэла уведомила Организацию американских государств о выходе.

Организация американских государств была основана в 1948 году по инициативе США. В нее входит большинство стран Северной и Южной Америки. Единственная страна, которая не является членом ОАГ, — это Куба, которая была исключена из организации в 1962 году после перехода к социализму.

Согласно уставу, организация создана для достижения мира и законности, укрепления солидарности, усиления сотрудничества, защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости американских государств.