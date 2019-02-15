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Мадуро рассказал о двух тайных встречах главы МИД Венесуэлы со спецпредставителем США

Сегодня, 07:12
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EPA

Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса встречался в Нью-Йорке со спецпредставителем США Эллиотом Абрамсом.

Как передает Associated Press со ссылкой на источники из числа официальных лиц Венесуэлы, встречи проходили 26 января и 11 февраля. В обоих случаях они были запрошены американской стороной. 

Первая встреча, по словам источников, проходила "во враждебной обстановке", на ней Абрамс заявил о готовности Вашингтона применить вооруженные силы, он также критиковал Каракас за связи с Кубой, Россией и движением Хезболла.

Во время второй встречи обстановка была менее напряженной, несмотря на то, что несколькими днями ранее Абрамс заявлял, что время для диалога с президентом Венесуэлы давно прошло. Во время данных консультаций спецпредставитель США настаивал на том, что жесткие американские санкции вынудят Мадуро уступить власть в стране, даже если его будут поддерживать военные.

"По мнению венесуэльцев, данная встреча свидетельствовала о возможности поддержания диалога с американской стороной, несмотря на жесткую риторику Вашингтона", - говорится в материале.

По словам Мадуро, Арреаса в ходе переговоров в Нью-Йорке пригласил Абрамса "приватно, публично или тайно" нанести визит в латиноамериканскую страну.

"Если он хочет встретиться, пусть только скажет мне, когда, где и как, и я буду там", - сказал Мадуро.

Напомним, что 23 января лидер оппозиции и спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом охваченной экономическим кризисом Венесуэлы.

США, Канада, ЕС, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали его временным главой государства.

Николас Мадуро, которого Россия считает легитимным президентом, заявил о попытке государственного переворота.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки американских военных в Венесуэлу. Он отметил, что это является “одним из вариантов”, но не уточнил, в каком случае он может пойти на такой шаг.

Теги:   США Николас Мадуро Венесуэла

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