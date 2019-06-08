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Мадуро распорядился открыть границу Венесуэлы с Колумбией

Сегодня, 06:11
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Мадуро распорядился открыть границу Венесуэлы с Колумбией - фото

Miraflores Palace/Handout via REUTERS

Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился открыть закрытую в феврале границу страны с соседней Колумбией.

«Во исполнение в полной мере нашего суверенитета я приказал открыть пограничные переходы с Колумбией в штате Тачира с субботы, 8 июня. Мы — мирный народ, который твердо защищает нашу независимость и самоопределение», — написал он в своем Twitter.

Ранее Венесуэла открыла свои границы с Бразилией и островом Аруба.

Напомним, 23 февраля Мадуро заявил, что Венесуэла разрывает дипломатические отношения с Колумбией и высылает сотрудников колумбийского посольства из Каракаса.

Перед этим было принято решение о временном закрытии трех мостов на границе с Колумбией, чтобы не допустить прибытия гуманитарного груза США в страну.

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