Мадуро пытается вывезти $1,2 млрд из Венесуэлы в Уругвай - Гуайдо
Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо
заявил, что режим президента Николаса Мадуро пытается вывезти в Уругвай $1,2 млрд.
Об этом сообщает AFP.
Напомним, что инвестиционная компания Noor
Capital из ОАЭ заявила, что приобрела
у Центрального банка Венесуэлы около трех тонн золота.
Ранее Reuters со ссылкой на информированный
источник сообщил, что власти Венесуэлы планируют вывезти из хранилищ Центробанка
и продать в ОАЭ 15 тонн золота.
Российская Новая газета сообщила, что в январе
в охваченную протестами Венесуэлу совершил два рейса российский грузовой самолет Boeing
757, который доставил в Каракас валюту, полученную после продажи
венесуэльских золотых запасов.
По данным издания, самолет вывозил из России венесуэльское золото,
которое затем обменивалось на наличные доллары в ОАЭ, после валюта доставлялась
в Каракас.
Источники газеты сообщили, что к январю 2019
года в хранилищах ЦБ России находилось около 30 тонн золота, принадлежащего
Венесуэле.