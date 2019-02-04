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Мадуро пытается вывезти $1,2 млрд из Венесуэлы в Уругвай - Гуайдо

Сегодня, 20:39
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EPA

Николас Мадуро

Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что режим президента Николаса Мадуро пытается вывезти в Уругвай $1,2 млрд.

Об этом сообщает AFP.

Напомним, что инвестиционная компания Noor Capital из ОАЭ заявила, что приобрела у Центрального банка Венесуэлы около трех тонн золота.

Ранее Reuters со ссылкой на информированный источник сообщил, что власти Венесуэлы планируют вывезти из хранилищ Центробанка и продать в ОАЭ 15 тонн золота.

Российская Новая газета сообщила, что в январе в охваченную протестами Венесуэлу совершил два рейса российский грузовой самолет Boeing 757, который доставил в Каракас валюту, полученную после продажи венесуэльских золотых запасов.

По данным издания, самолет вывозил из России венесуэльское золото, которое затем обменивалось на наличные доллары в ОАЭ, после валюта доставлялась в Каракас.

Источники газеты сообщили, что к январю 2019 года в хранилищах ЦБ России находилось около 30 тонн золота, принадлежащего Венесуэле.

Теги:   Хуан Гуайдо Николас Мадуро Венесуэла

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