Мадуро отклонил международный ультиматум о перевыборах Вчера, 15:49 7117 Цей матеріал також доступний українською EPA Николас Мадуро EPA

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отклонил международный ультиматум о перевыборах и заявил, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо нарушил конституцию страны, объявив себя президентом.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на CNN Turk.

Мадуро заявил, что он открыт для диалога.

Он также отметил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом была бы "невероятной, но не невозможной".

Ранее сообщалось, что военный атташе Венесуэлы в Соединенных Штатах Хосе Луис Сильва заявил, что отказывается сотрудничать с правительством президента Николаса Мадуро.

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Ранее лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционным большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Главой парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо.

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10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию. В столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.

23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

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