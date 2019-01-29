Мадуро обвинил США в попытке украсть у Венесуэлы американскую "дочку" национальной компании Сегодня, 03:49 299 Цей матеріал також доступний українською EPA Мадуро: США незаконным путем пытаются завладеть американской "дочкой" компании PDVSA - Citgo EPA

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что новые санкции США направлены на то, чтобы получить контроль над Citgo, американским подразделением национальной нефтяной компании PDVSA.

"Сегодня Соединенные Штаты решили украсть Citgo у Венесуэлы", - цитирует Reuters слова Мадуро.

По его словам, PDVSA примет необходимые юридические и политические меры для защиты интересов Венесуэлы в США.

Ранее Минфин США ввел санкции против PDVSA, ее активы на сумму в $7 млрд будут заморожены. При этом, "дочка" компании, Citgo, сможет продолжить свою работу, если не будет передавать деньги PDVSA.