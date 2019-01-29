Мадуро обвинил США в попытке украсть у Венесуэлы американскую "дочку" национальной компании
Сегодня, 03:49
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что новые санкции США направлены на то, чтобы получить контроль над Citgo, американским подразделением национальной нефтяной компании PDVSA.
"Сегодня Соединенные Штаты решили украсть Citgo у Венесуэлы", - цитирует Reuters слова Мадуро.
По его словам, PDVSA примет необходимые юридические и политические меры для защиты интересов Венесуэлы в США.
Ранее Минфин США ввел санкции против PDVSA, ее активы на сумму в $7 млрд будут заморожены. При этом, "дочка" компании, Citgo, сможет продолжить свою работу, если не будет передавать деньги PDVSA.