Мадуро обвинил США в подготовке госпереворота в Венесуэле Сегодня, 05:10 1 Цей матеріал також доступний українською Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США намерены совершить государственный переворот в Боливарианской Республике, передает AVN.

"В настоящее время идет и координируется Белым домом попытка подорвать демократическую жизнь Венесуэлы и попытка совершить государственный переворот против демократического и конституционного режима, который существует в нашей стране", - заявил Мадуро.

Президент Венесуэлы пообещал в ближайшее время организовать пресс-конференцию, на которой расскажет о "раскрытых им планах США".

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Напомним, в начале ноября США ввели новые санкции против Венесуэлы, которые охватывают экспорт золота из этой страны.