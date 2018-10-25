Мадуро назвал вице-президента США "сумасшедшим экстремистом"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал вице-президента США Майкла Пенса "сумасшедшим экстремистом" в ответ на заявления о том, что Венесуэла финансирует караван беженцев, который направляется к американской границе.

Об этом Мадуро заявил во время встречи с представителями интеллигенции, видео которой опубликовано в Facebook.

"Если бы это сказал не сумасшедший экстремист Майк Пенс, можно было бы просто посмеяться, но уже начинается империалистическая паранойя, которая обвиняет меня во всем, что произойдет", - сказал он.

23 октября американский вице-президент Пенс заявил, что Венесуэла спонсирует караван мигрантов, который движется в сторону границ США.

Караван мигрантов покинул Гондурас 18 октября. Сначала в нем было 4 тысяч человек. Однако вскоре, по данным СМИ, их число возросло до 10 тысяч человек.

Полиция Гондураса, Гватемалы и Мексики пыталась остановить беженцев, но у нее ничего не вышло, и караван продолжил свое движение к американской границе.

В ответ на это президент США Дональд Трамп решил сократить финансовую и гуманитарную помощь Гватемале, Гондурасу и Сальвадору.