Мадуро назвал вице-президента США "сумасшедшим экстремистом"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал вице-президента США Майкла Пенса "сумасшедшим экстремистом" в ответ на заявления о том, что Венесуэла финансирует караван беженцев, который направляется к американской границе.
Об этом Мадуро заявил во время встречи с представителями интеллигенции, видео которой опубликовано в Facebook.
"Если бы это сказал не сумасшедший экстремист Майк Пенс, можно было бы просто посмеяться, но уже начинается империалистическая паранойя, которая обвиняет меня во всем, что произойдет", - сказал он.
23 октября американский вице-президент Пенс заявил, что Венесуэла спонсирует караван мигрантов, который движется в сторону границ США.
Караван мигрантов покинул Гондурас 18 октября. Сначала в нем было 4 тысяч человек. Однако вскоре, по данным СМИ, их число возросло до 10 тысяч человек.
Полиция Гондураса, Гватемалы и Мексики пыталась остановить беженцев, но у нее ничего не вышло, и караван продолжил свое движение к американской границе.
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В ответ на это президент США Дональд Трамп решил сократить финансовую и гуманитарную помощь Гватемале, Гондурасу и Сальвадору.
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