Мадуро купил постоянную поддержку РФ за $209 млн — Болтон Вчера, 19:25 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / TOBY MELVILLE REUTERS / TOBY MELVILLE

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил венесуэльский режим Николаса Мадуро в покупке постоянной поддержки Москвы.

Об этом Болтон написал в Twitter.

«Мадуро совершенно неэффективно распорядился ресурсами Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро заплатил России $209 млн за оборонный контракт, чтобы купить ее постоянную поддержку», — написал советник.

«Венесуэльцы хотят настоящего демократического руководства, а не репрессий», — добавил Болтон.

Детали контракта и источник данной информации он не раскрыл.

В Москве заявление Болтона пока не комментируют.