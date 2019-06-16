Мирослав Маринович
Добавленная стоимость украинцев
Дариус Фору
Гнилое яблоко. Как один человек может разрушить успешную команду
Владислав Иноземцев
Используйте это
Ульяна Супрун
Красота, которая требует жертв. Когда можно носить высокие каблуки
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Мадуро купил постоянную поддержку РФ за $209 млн — Болтон

Вчера, 19:25
Цей матеріал також доступний українською
Мадуро купил постоянную поддержку РФ за $209 млн — Болтон - фото

REUTERS / TOBY MELVILLE

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил венесуэльский режим Николаса Мадуро в покупке постоянной поддержки Москвы.

Об этом Болтон написал в Twitter.

«Мадуро совершенно неэффективно распорядился ресурсами Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро заплатил России $209 млн за оборонный контракт, чтобы купить ее постоянную поддержку», — написал советник.

«Венесуэльцы хотят настоящего демократического руководства, а не репрессий», — добавил Болтон.

Детали контракта и источник данной информации он не раскрыл.

В Москве заявление Болтона пока не комментируют.

Теги:   США Россия Венесуэла Николас Мадуро Джон Болтон

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

События

Сегодня, 09:06

img
От парада до прайда. Как изменилось отношение украинцев к ЛГБТ-сообществу за годы проведения Марша равенства
Экономика

Сегодня, 09:00

img
Прощай, Россия. Почему Польша стала главным торговым партнером Украины и что покупает западный сосед
Политика

Сегодня, 16:50

img
Елена Зеленская встретилась с Брижит Макрон в Елисейском дворце

ТОП 3

Политика

Сегодня, 19:24

img
Зеленский встретился с Макроном в Париже — онлайн
9370
Геополитика

Сегодня, 07:31

img
Еврокомиссар предупредил о возможности приостановления безвиза отдельных стран с ЕС
7326
Геополитика

Вчера, 14:25

img
В Кремле рассказали о выжидательной позиции Путина по Зеленскому
3343