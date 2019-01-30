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Мадуро игнорирует призывы провести выборы в Венесуэле - Париж

Сегодня, 21:11
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EPA

Николас Мадуро

Во Франции заявили, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро, по всей вероятности, проигнорирует призывы провести новые выборы, сообщает Reuters.

Франция вместе с другими странами Европейского Союза 26 января заявила, что признает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо легитимным главой государства, если Мадуро не объявит о проведении повторных выборов президента в течение восьми дней.

По данным агентства, министры иностранных дел стран ЕС обсудят следующие шаги в отношении Венесуэлы на встрече в четверг, 31 января.

"Мы попросили Мадуро объявить президентские выборы под наблюдением международного сообщества. По-видимому, он против этого. Если это так, мы бы хотели, чтобы Гуайдо занялся этой инициативой", - заявил источник агентства.

Напомним, что 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента". США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили санкционное давление на президента Николаса Мадуро.

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о проведении внеочередных выборов, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

Теги:   Франция Венесуэла Николас Мадуро

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