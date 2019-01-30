Мадуро игнорирует призывы провести выборы в Венесуэле - Париж
Во
Франции заявили, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро, по всей вероятности, проигнорирует
призывы провести новые выборы, сообщает Reuters.
Франция вместе с другими странами Европейского
Союза 26 января заявила, что признает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо легитимным
главой государства, если Мадуро не объявит о проведении повторных выборов
президента в течение восьми дней.
По данным агентства, министры
иностранных дел стран ЕС обсудят следующие шаги в отношении Венесуэлы на
встрече в четверг, 31 января.
"Мы попросили Мадуро объявить президентские выборы под наблюдением международного сообщества. По-видимому, он против этого. Если это так, мы бы хотели, чтобы Гуайдо занялся этой инициативой", - заявил источник агентства.
Напомним, что 23 января лидер оппозиции Венесуэлы
Хуан Гуайдо объявил
себя "исполняющим обязанности президента". США признали
Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили санкционное давление на
президента Николаса Мадуро.
Лидеры Франции и Испании дали президенту
Венесуэлы Николасу Мадуро восемь
дней на объявление о проведении внеочередных выборов, иначе они
признают Хуана Гуайдо президентом страны.