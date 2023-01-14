Мадуро предложил создать блок союзников РФ и Китая в Латинской Америке

14 января, 06:04
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Николас Мадуро (Фото:REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Николас Мадуро (Фото:REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил создать блок союзников России и Китая. Он обсуждал этот вопрос с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, президентом Колумбии Густаво Петро, президентом Аргентины Альберто Фернандесом.

Об этом пишет O Antagonista.

«Настает новое время, особое время для того, чтобы объединить усилия и пути Латинской Америки и Карибского бассейна, чтобы приблизиться к созданию мощного блока политических сил, экономической мощи, которая будет разговаривать с миром», — сказал Мадуро.

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По мнению президента Венесуэлы, «политический блок» стран Латинской Америки с РФ и КНР может стать «новым полюсом силы». Он считает, что этот союз мог бы разделять общие цели, «о которых говорит наш старший брат Си Цзиньпин: человечества, объединенного общей судьбой», а также по созданию многополярного и многоцентричного мира, «о котором говорит наш старший брат президент Владимир Путин».

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Россия Китай Латинская Америка Венесуэла Николас Мадуро

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