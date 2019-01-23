Мадуро - диктатор. Вице-президент США Пенс обратился к народу Венесуэлы - видео
На фоне
продолжающегося политического и экономического кризиса в Венесуэле
вице-президент США Майкл Пенс записал видеообращение к народу этой страны.
В нем он выразил
поддержку председателю Национальной ассамблеи (парламента) Хуану Гуаидо, заявившему ранее о готовности взять на себя президентские полномочия и призвавшему граждан к
массовым протестам против режима Николаса Мадуро.
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Согласно
заявлению Пенса, часть которого он сделал на испанском языке, США намерены
поддерживать народ Венесуэлы, пока в стране не будет восстановлена демократия.
При этом Мадуро
он назвал диктатором, заявив, что на данное время единственным демократическим
институтом в стране является оппозиционный к нему парламент.
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"Николас
Мадуро - диктатор, который не имеет законных оснований претендовать на
власть", - подчеркнул вице-президент США.
Напомним, 10
января, несмотря на непризнание мировым сообществом результатов президентских выборов
в Венесуэле, Мадуро во второй раз принял присягу главы государства.
После этого, 21
января, в Каракасе группа военных потребовала отстранить его от власти и
призвала граждан страны присоединиться к восстанию.
Впрочем, правительственные
войска задержали мятежников и подавили протест их сторонников.