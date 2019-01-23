Мадуро - диктатор. Вице-президент США Пенс обратился к народу Венесуэлы - видео 23 января, 18:02 379 Цей матеріал також доступний українською EPA Пенс заявил, что Мадуро не может претендовать на законную власть EPA

На фоне продолжающегося политического и экономического кризиса в Венесуэле вице-президент США Майкл Пенс записал видеообращение к народу этой страны.

В нем он выразил поддержку председателю Национальной ассамблеи (парламента) Хуану Гуаидо, заявившему ранее о готовности взять на себя президентские полномочия и призвавшему граждан к массовым протестам против режима Николаса Мадуро.

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Согласно заявлению Пенса, часть которого он сделал на испанском языке, США намерены поддерживать народ Венесуэлы, пока в стране не будет восстановлена демократия.

При этом Мадуро он назвал диктатором, заявив, что на данное время единственным демократическим институтом в стране является оппозиционный к нему парламент.

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"Николас Мадуро - диктатор, который не имеет законных оснований претендовать на власть", - подчеркнул вице-президент США.

Напомним, 10 января, несмотря на непризнание мировым сообществом результатов президентских выборов в Венесуэле, Мадуро во второй раз принял присягу главы государства.

После этого, 21 января, в Каракасе группа военных потребовала отстранить его от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию.

Впрочем, правительственные войска задержали мятежников и подавили протест их сторонников.