Фоззи
Зеленая книга – шофер мистера Дейзи
Иван Яковина
24 января: Венесуэла и Россия
Леонид Бершидский
Путин теряет Венесуэлу
Вахтанг Кебуладзе
И стены, и мосты

Мадуро - диктатор. Вице-президент США Пенс обратился к народу Венесуэлы - видео

23 января, 18:02
379
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Пенс заявил, что Мадуро не может претендовать на законную власть

На фоне продолжающегося политического и экономического кризиса в Венесуэле вице-президент США Майкл Пенс записал видеообращение к народу этой страны.

В нем он выразил поддержку председателю Национальной ассамблеи (парламента) Хуану Гуаидо, заявившему ранее о готовности взять на себя президентские полномочия и призвавшему граждан к массовым протестам против режима Николаса Мадуро.

Согласно заявлению Пенса, часть которого он сделал на испанском языке, США намерены поддерживать народ Венесуэлы, пока в стране не будет восстановлена демократия.

При этом Мадуро он назвал диктатором, заявив, что на данное время единственным демократическим институтом в стране является оппозиционный к нему парламент.

"Николас Мадуро - диктатор, который не имеет законных оснований претендовать на власть", - подчеркнул вице-президент США.

Напомним, 10 января, несмотря на непризнание мировым сообществом результатов президентских выборов в Венесуэле, Мадуро во второй раз принял присягу главы государства.

После этого, 21 января, в Каракасе группа военных потребовала отстранить его от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию.

Впрочем, правительственные войска задержали мятежников и подавили протест их сторонников.

Теги:   Венесуэла США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Вчера, 14:25

article_img
В Киевской области в результате отравления девять детей попали в больницу, трое - в реанимации
Геополитика

Вчера, 19:07

article_img
ЕС в феврале обсудит "азовские санкции" против России - СМИ
Геополитика

Вчера, 11:31

article_img
Порошенко: Ключ к миру в Украине находится в Москве

ТОП-3 мнений

Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Об очередной катастрофе в Черном море
11594
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Эффект атомной бомбы. Трампа можно отправлять в отставку
10012
Дмитрий Орешкин - фото
Дмитрий Орешкин
В игру вступил Кадыров. Какой выбор ждет Путина
7716
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Что показал скандал с Зеленским
30035
Валерий Пекар - фото
Валерий Пекар
Семь вопросов кандидатам
12838
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Об очередной катастрофе в Черном море
11594
Екатерина Горчинская - фото
Екатерина Горчинская
Клоун и кандидат в президенты
75216
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Дно путинской России
34051
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Как победит Зеленский
31897