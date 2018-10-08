Мадлен Олбрайт назвала Трампа "подарком Путину"

Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила, что президент США Дональд Трамп подыгрывает РФ, проводя непоследовательную политику в отношении европейских союзников и партнеров по НАТО.
Олбрайт также отметила, что "Путин и россияне" хотят подорвать демократию США и отделить их от союзников, передает CNN.
"И я думаю, что Трамп во многом является подарком Путину, пытаясь объяснить, почему мы должны иметь дело с этими европейцами или почему мы должны иметь какое-либо отношение к НАТО", - заявила Олбрайт.
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