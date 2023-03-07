«Акт бесссилия». МИД отреагировал на хамское высказывание Лукашенко о Зеленском 7 марта, 16:52 Диктатор Лукашенко (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на ложь беларусского диктатора Александра Лукашенко о якобы причастности Украины к повреждению самолета А-50У на аэродроме Мачулищи.

Спикер МИД Олег Николенко во вторник, 7 марта, сообщил в Facebook, что Украина категорически отвергает инсинуации Лукашенко, и подчеркнул, что это очередная попытка создать искусственную угрозу со стороны Украины, чтобы оправдать поддержку российской агрессии.



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«Угрозу нужно искать не в Украине, которая борется за себя и ищет мир. Она лежит в России, которая всячески пытается еще больше втянуть Беларусь в войну, окончательно лишить ее независимости и суверенитета», — отметил Николенко.

Спикер также сказал, что Украина оставит без ответа «акт бессилия» самопровозглашенного «президента» Беларуси — его грубый выпад в адрес президента Владимира Зеленского.



7 марта Лукашенко заявил о якобы «задержании» в Беларуси «террориста украинских спецслужб и его пособников», причастных к атаке на самолет РФ на аэродроме Мачулищи. Он нафантазировал подготовку "теракта" с использованием «высших технологий» якобы во главе с СБУ и ЦРУ. До этого режим Лукашенко отрицал, что самолет был поврежден.

26 февраля на беларусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, прозвучали взрывы. По предварительным данным, был поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.



Глава беларусской оппозиционной инициативы BYPOL Александр Азаров сообщил, что диверсию организовали беларусские партизаны.



В BYPOL заявили, что у самолета могут быть повреждены трехкоординатная радиолокационная станция (локатор) и повреждения в районе обтекателя антенны спутниковой радиолинии в передней части. По словам инициативы, атаку провели с помощью двух купленных в магазине дронов, которые несли по 200 грамм взрывчатки в тротиловом эквиваленте и поражающий элемент — металлические шары.

Мониторинговая группа Беларускі Гаюн 2 марта сообщила, что А-50 улетел в Россию — предположительно, на 25-й Авиационный ремонтный завод в Таганроге.

