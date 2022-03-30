Люксембург заморозил связанные с Россией активы на 2,5 млрд евро

30 марта, 06:14
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Люксембург замораживает связанные с Россией активы в рамках масштабных санкций против страны (Фото:Kieran Kelly/flickr.com)

Люксембург замораживает связанные с Россией активы в рамках масштабных санкций против страны (Фото:Kieran Kelly/flickr.com)

Люксембург заморозил связанные с Россией активы на 2,5 млрд евро в ходе имплементации санкций Евросоюза против РФ из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом заявила 29 марта парламенту Люксембурга министр финансов страны Юрико Бэкес, сообщается на странице Минфина в Twitter.

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«На сегодняшний день в Люксембурге заморозили активы на сумму 2,5 млрд евро», — указано в сообщении.

https://twitter.com/MinFinLux/status/1508824727816753167

Министерство финансов Люксембурга заявило на прошлой неделе, что получило около 100 уведомлений о замороженных активах или финансовых ресурсах, пишет Bloomberg.

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C начала вторжения РФ в Украину США, ЕС, Великобритания, Канада, Австралия, Япония и другие страны ввели несколько пакетов жестких санкций против России. Страны Запада, в частности, заморозили половину валютных резервов российского центробанка и отключили семь российских банков от SWIFT.

Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   Санкции Запада Люксембург Война России против Украины

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