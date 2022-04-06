Должен покинуть страну в течение 15 дней. Люксембург решил выслать российского дипломата — министр 6 апреля, 17:11 Цей матеріал також доступний українською Жан Ассельборн (Фото:PES Communications/www.flickr.com)

Люксембург решил выслать российского дипломата из страны.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Жан Ассельборн, передает Luxembourg Times.

«Люксембург решил сегодня объявить дипломата посольства России в Люксембурге персоной нон грата, чья деятельность противоречит интересам безопасности Люксембурга», — заявил Ассельборн.

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По словам министра, дипломату, который в настоящее время является одним из трех представителей России в стране, было приказано покинуть Люксембург в течение 15 дней.

«Правительство Люксембурга проявляет солидарность с подавляющим большинством стран ЕС, которые также уже предприняли подобные шаги», — сказал он.

Ранее о высылке российских дипломатов объявил ряд европейских стран. В том числе о высылке дипломатов заявили Дания (15 человек), Италия (30 человек), Швеция (три человека), Франция (по данным СМИ, около 30 человек), Германия (по данным СМИ, около 40 человек). Немецкий журналист Андреас Кинаст 4 апреля сообщил, что всего западные страны выслали более 150 российских дипломатов.



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