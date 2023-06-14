Люксембург признал Голодомор геноцидом украинского народа 14 июня, 00:12 Памятник Голодомору 1932−1933 годов (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

Палата депутатов Люксембурга признала Голодомор 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



«Палата депутатов Люксембурга приняла решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Нельзя забывать о миллионах жертв тоталитарного московского режима. Спасибо за поддержку Украины», — написал Шмыгаль.

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В 2022 году исполнилось 90 лет с тех пор, как в 1932 году режим СССР организовал целенаправленные меры по изъятию зерна и других продуктов питания у жителей Украины, что привело к Голодомору — одной из крупнейших трагедий в украинской истории. Как в Украине, так и во многих других странах Голодомор 1932−1933 годов впоследствии был признан геноцидом украинцев со стороны сталинского режима.