Люксембург передал Украине 14 бронированных «скорых»
Украина получит бронеавтомобили скорой помощи производства британской компании Venari (Фото:Embassy of Ukraine в Kingdom of Belgium / Facebook)
Люксембург направил Украину 14 бронеавтомобилей скорой помощи производства британской компании Venari.
Об этом сообщает посольство Украины в Бельгии и Люксембурге.
"Уже в ближайшее время транспортные средства будут отправлены на линию фронта, где они будут осуществлять свою главную миссию - спасать жизнь наших защитников, защищающих наше государство, а также мирных жителей, постоянно становящихся жертвами варварских российских обстрелов", - отметили в посольстве.
В диппредставительстве сообщили, что акция реализована в рамках инициативы LUkraine asbl Ukraine is calling, цель которой - собрать 10 млн евро для закупки в общей сложности 112 автомобилей скорой помощи и пожарных машин.
Посольство выразило благодарность Министерству обороны Люксембурга, в том числе вице-премьер-министру - министру обороны Люксембургу Франсуа Баушу, начальнику Генерального штаба Стиву Туллу, заместителю главы компании Venari Group Оливеру Норту, а также команде LUkraine.