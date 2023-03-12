Люксембург передал Украине 14 бронированных «скорых»

12 марта, 22:16
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Украина получит бронеавтомобили скорой помощи производства британской компании Venari (Фото:Embassy of Ukraine в Kingdom of Belgium / Facebook)

Украина получит бронеавтомобили скорой помощи производства британской компании Venari (Фото:Embassy of Ukraine в Kingdom of Belgium / Facebook)

Люксембург направил Украину 14 бронеавтомобилей скорой помощи производства британской компании Venari.

Об этом сообщает посольство Украины в Бельгии и Люксембурге.

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"Уже в ближайшее время транспортные средства будут отправлены на линию фронта, где они будут осуществлять свою главную миссию - спасать жизнь наших защитников, защищающих наше государство, а также мирных жителей, постоянно становящихся жертвами варварских российских обстрелов", - отметили в посольстве.

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В диппредставительстве сообщили, что акция реализована в рамках инициативы LUkraine asbl Ukraine is calling, цель которой - собрать 10 млн евро для закупки в общей сложности 112 автомобилей скорой помощи и пожарных машин.

Посольство выразило благодарность Министерству обороны Люксембурга, в том числе вице-премьер-министру - министру обороны Люксембургу Франсуа Баушу, начальнику Генерального штаба Стиву Туллу, заместителю главы компании Venari Group Оливеру Норту, а также команде LUkraine.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Скорая помощь Бронетехника Люксембург Война России против Украины

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