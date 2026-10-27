Польское Люблинское воеводство разорвало сотрудничество со Львовской областью из-за чествования УПА

Сеймик Люблинского воеводства единогласно расторг соглашение о сотрудничестве со Львовской областью , действовавшее с 2004 года. Причиной стало решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом УПА и Романа Шухевича.

Об этом 26 октября сообщило Polskie Radio Lublin.

За расторжение соглашения проголосовали все 30 присутствовавших депутатов сеймика, еще трое отсутствовали. Документ предусматривал сотрудничество в сферах экономики, торговли, науки, образования и культуры.

Реклама

«Львовский областной совет не отказался от чествования людей, убивавших поляков, поэтому мы немедленно разрываем сотрудничество», — заявил маршалок Люблинского воеводства Ярослав Ставярский.

Заместитель председателя сеймика Кшиштоф Галашкевич сообщил, что Львовской области дали время до 26 октября, чтобы отменить решение, однако этого не произошло.

В то же время представители польских политических сил допустили, что сотрудничество можно будет возобновить, если Львовский облсовет пересмотрит свое решение.

20 октября Львовский областной совет объявил 2027 год годом УПА, Романа Шухевича и Олега Ольжича. Эта инициатива вызвала критику в Варшаве. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что данное решение оскорбляет поляков и вредит интересам Украины.

Министерство иностранных дел Украины назвало решение облсовета контрпродуктивным. В то же время в Польше сообщали, что Офис президента Украины заверил Варшаву: решение не вступит в силу. Однако Министерство обороны Польши опровергло информацию о приостановке передачи Украине пакета вооружений из-за этого скандала.