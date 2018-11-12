Львовский облсовет потребовал наказать поляков, которые жгли файеры на Лычаковском кладбище

В Львовском облсовете считают, что МИД может объявить хулиганов персонами non grata в Украине

Глава Львовского облсовета Александр Ганущин обратился к правоохранителям, чтобы они установили личности хулиганов, которые 4 ноября зажгли файеры на Лычаковском кладбище.

Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

"Убежден, что хулиганским поступкам не место на украинских кладбищах. Надеюсь, что Национальная полиция Украины вместе со Службой безопасности, пограничниками быстро найдут хулиганов, которые жгли файеры на Лычакове неделю назад. А польская полиция проявит мудрость и поможет привлечь их к ответственности", - сказано в сообщении.

Ганущин отметил что Министерство иностранных дел также имеет все основания объявить хулиганов персонами non grata в Украине.

4 ноября на военном мемориале Орлят - молодых польских воинов, которые погибли в 1918 году в боях с подразделениями ЗУНР и в 1920 году, - с большевиками, польские футбольные фанаты развернули большой бело-красный транспарант с текстом Орлята львовские и зажгли файеры.